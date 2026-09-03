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Царьград

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Трамп утверждает о поддержке США Ближнего Востока и Израиля

Трамп утверждает о поддержке США Ближнего Востока и Израиля

Дональд Трамп заявил о помощи Ближнему Востоку и Израилю в конфликте с Ираном. На мероприятии в розовом саду Белого дома он отметил, что место Ирана в этом противостоянии ухудшается.

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