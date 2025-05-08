Что предрек старец Паисий России в 2030 году: священник Попов раскрыл смысл пророчества греческого монаха Ольга БезродняяСтарец Паисий Святогорец является значимой фигурой в православной традиции, оставив после себя глубокие предостережения о будущем России, которые на сегодняшний день остаются актуальными.