Бочкарёв: В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро

Это стало возможным благодаря работе и труду сотрудников холдинга Как сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв, в «Книге рекордов России» было официально зафиксировано достижение «Самые протяженные двухпутные тоннели метро».
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