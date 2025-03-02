С 1 марта россияне могут установить самозапрет на кредиты и микрозаймы

С 1 марта у россиян появилась возможность устанавливать самозапрет на кредиты и микрозаймы. Зачастую пенсионеры становятся жертвами мошенников: действуют по инструкции злоумышленников, переводят не только свои деньги на якобы "безопасный счет", но и берут для этих целей займы в банках.
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