Управляющий партнер "Самолет Москва" рассказал о тенденциях в строительстве

Российские девелоперы изменили подход к строительству. Теперь они возводят не отдельные дома и не только квадратные метры, а создают полноценные экосистемы, стиль жизни с продуманными планировками и сервисами.
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