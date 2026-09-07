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Самедов — о дебюте Мостового за «Локомотив»: «Помог команде в первом же матче»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о дебюте Андрея Мостового за железнодорожников в матче 7-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

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