Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о дебюте Андрея Мостового за железнодорожников в матче 7-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).
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