Trump imposes sweeping bans on Canadian goods in deepening trade war

U.S. President Donald Trump initiated sweeping trade restrictions against Canada on Tuesday, banning the importation of Canada-made dairy, alcohol and motorcycles.
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