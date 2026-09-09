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Trump imposes sweeping bans on Canadian goods in deepening trade war

U.S. President Donald Trump initiated sweeping trade restrictions against Canada on Tuesday, banning the importation of Canada-made dairy, alcohol and motorcycles.

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