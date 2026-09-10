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МОСИНФОРМ

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Сергей Собянин: Мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в Коммунарке

Сергей Собянин: Мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в Коммунарке

В Коммунарке построят мультиспортивный центр и футбольный манеж. Оба здания выполнят в современном стиле с элементами минимализма.

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