Поздравляем с юбилеем,нашу дорогую,Растокину Людмилу Викторовну! Ты самая лучшая супруга, мама,бабушка и просто замечательный человек,который заряжает всех своим оптимизмом и позитивом.
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Поздравляем с юбилеем,нашу дорогую,Растокину Людмилу Викторовну! Ты самая лучшая супруга, мама,бабушка и просто замечательный человек,который заряжает всех своим оптимизмом и позитивом.