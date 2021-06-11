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«Новичок» для Зильбертруда

«Новичок» для Зильбертруда

Что такое Bellingcat, думаю, напоминать не надо? Если вкратце - важная деталь в механизме информационной войны Запада против России и ряда других государств (в обёртке "интернет-издания", "экспертно-журналистской группы"); специализируется на изготовлении и распространении громких фейковых вбросов; финансируется структурами Джорджа Сороса, Министерством обороны Великобритании, ЦРУ-шным Национальным фондом демократии (NED), голландскими и датскими ведомствами, корпорацией Google и др.

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кормчий
Ох зря откачали этого жирного борова, ох зря !
Владимир Сиденко
Замучили уже некачественным Новичком бедного Быкова. Неужели не нашлось денег на простенький ледоруб. Я бы им воспользовался.
Nikolay Stepanov
Это было бы наилучшим решением!
alla сираева
Пока еЩе нет...Очевидно,на этого,отъевшегося, у ПРОГРАММИСТА свои виды...
Алексей
Может и правда травануть кого-нибудь из них новичком, чтобы они поняли, что после этого никто, включая либерастическую шваль, не выживет?
Вадим Абдурашитов
Для этого пархатого Зильбертруда только ледоруб!

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