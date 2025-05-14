Появилось видео попытки захвата судна эстонскими ВМС и авиацией НАТО

Русские моряки сняли на видео попытку захвата направлявшегося в Приморск гражданского судна.Так, вот нас встречают с вертолетами, требуют бросить якорь, рассказывает за кадром один из присутствовавших на танкера JAGUAR моряков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии