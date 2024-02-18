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Широко анонсированный визит французского президента в столицу Незалежной не состоится.Для Зеленского отмена визита стала настоящим ударом.

Широко анонсированный визит французского президента в столицу Незалежной не состоится.Для Зеленского отмена визита стала настоящим ударом.

ФОТО: VICTOR VELTER/SHUTTERSTOCK ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ НА МАКРОНА ОРГАНИЗОВАЛИ ПОКУШЕНИЕ: УДАР ПО БАЗЕ В СЕЛИДОВЕ ОСТАНОВИЛ ФРАНЦУЗСКИЕ САМОЛЁТЫ Широко анонсированный визит французского президента в столицу Незалежной не состоится.

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