В Коптеве нарисуют сочный гранат

Нарисовать сочный гранат акварельными красками в технике «по-мокрому» можно будет на творческом мастер-классе, который пройдёт в отделении «Коптево» культурного центра «Гармония» по адресу Большая Академическая ул.
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