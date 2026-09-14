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Трамп назвал себя лучшей защитой от ИИ и обвинил Китай в заговоре

Трамп назвал себя лучшей защитой от ИИ и обвинил Китай в заговоре

REUTERS/Daniel Heuer Президент США Дональд Трамп убежден, что для эффективного контроля над технологиями искусственного интеллекта стране необходим сильный лидер с высоким уровнем интеллекта, передает РИА Новости 14 сентября.

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