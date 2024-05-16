Путин заявил, что Россия и Китай наработали солидный багаж практического сотрудничества

В 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, заявил 16 мая президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе.
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