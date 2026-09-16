Крах Макрона: президент Франции получил удар ниже пояса из-за жены

Французская журналистка и блогер Наташа Рей одержала победу в Апелляционном суде Парижа по делу о клевете, инициированному супругой президента Франции Брижит Макрон.
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