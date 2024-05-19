Ходорковский*: «Закройте уши, мои украинские друзья – Украина и Запад фактически уже проиграли войну»

В начале мая Генеральная прокуратура России подала в Мещанский суд Москвы иск к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, бывшему руководителю МФО «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву, а также к «Сибирской лизинговой компании».