ФСБ России обнародовала цифровые копии рассекреченных документов, в которых рассказывается о пособничестве украинских националистов, в частности членов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), спецслужбам гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов Сообщение ФСБ обнародовала архивные документы о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ появились сначала на .