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  • Простой Обыватель
    Пока есть сконцентрированные объекты, наверно решили не распылятся.Вероятный характе...

ФСБ обнародовала архивные документы о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

ФСБ России обнародовала цифровые копии рассекреченных документов, в которых рассказывается о пособничестве украинских националистов, в частности членов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), спецслужбам гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов Сообщение ФСБ обнародовала архивные документы о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ появились сначала на .

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