КНР направила к берегам Тайваня авианосец «Шаньдун» для отработки маневров по окружению острова

Авианосец «Шаньдун» военно-морских сил армии КНР участвует в военных учениях вблизи острова Тайвань. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, пишут РИА Новости.
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