Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислав Орлов
    Хуже губернатора в нашем городе не было.Пригожин обратилс...
  • Алексей Сафронов
    ...чего удивляться, ведь в "дырявой" пиндосии нет секретов.Экс-разведчик США...
  • Владимир Петров
    Мне бы такую учительницу в моей молодости. Сходил с ума от похоти. Задумывался об изнасиловании. Я бы считал преступл...Американских учит...

КНР направила к берегам Тайваня авианосец «Шаньдун» для отработки маневров по окружению острова

КНР направила к берегам Тайваня авианосец «Шаньдун» для отработки маневров по окружению острова

Авианосец «Шаньдун» военно-морских сил армии КНР участвует в военных учениях вблизи острова Тайвань. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, пишут РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх