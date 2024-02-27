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Киркорова "отмыли" - взялись за мигрантов. И тут прозвучала фамилия Собчак

Киркорова "отмыли" - взялись за мигрантов. И тут прозвучала фамилия Собчак

Царьград Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress После визита в Донбасс певец Филипп Киркоров посетил "Золотой граммофон" в Петербурге в новом образе.

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Комментарии
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В
Владимир
Если бы у них был интеллект, то они не перлись бы сюда, их страны бы процветали и русские ехали бы к ним на заработки.... Их история лживая и они воспитаны на ненависти к всему русскому.
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2 час.
Александр Батт
И в результате Россия развалилась под коммунистами.
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2 час.
Сергей Кептицин
На вопрос &quot;новая &quot;Наша Russia&quot; - это максимально вредная сейчас для страны телепередача?&quot;. Я ответил НЕТ, потому что - а что и как отвечать?, если ящик практицки не смотрю, а уж ТПТ на 100% не смотрю нигде и никак. Надо ж дать ещё разные ответы типа: &quot;я не знаю. что это&quot;, &quot;аффтор мудак&quot;, &quot; эта &quot;Наша Russia&quot; - спецканал для дебилов&quot; и т.д.
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2 час.

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