Киркорова "отмыли" - взялись за мигрантов. И тут прозвучала фамилия Собчак

Если бы у них был интеллект, то они не перлись бы сюда, их страны бы процветали и русские ехали бы к ним на заработки.... Их история лживая и они воспитаны на ненависти к всему русскому.

Сергей Кептицин

На вопрос "новая "Наша Russia" - это максимально вредная сейчас для страны телепередача?". Я ответил НЕТ, потому что - а что и как отвечать?, если ящик практицки не смотрю, а уж ТПТ на 100% не смотрю нигде и никак. Надо ж дать ещё разные ответы типа: "я не знаю. что это", "аффтор мудак", " эта "Наша Russia" - спецканал для дебилов" и т.д.