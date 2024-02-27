Царьград Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress После визита в Донбасс певец Филипп Киркоров посетил "Золотой граммофон" в Петербурге в новом образе.
Киркорова "отмыли" - взялись за мигрантов. И тут прозвучала фамилия Собчак
Комментарии
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Владимир
Если бы у них был интеллект, то они не перлись бы сюда, их страны бы процветали и русские ехали бы к ним на заработки.... Их история лживая и они воспитаны на ненависти к всему русскому.
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2 час.
Александр Батт
И в результате Россия развалилась под коммунистами.
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2 час.
Сергей Кептицин
На вопрос "новая "Наша Russia" - это максимально вредная сейчас для страны телепередача?". Я ответил НЕТ, потому что - а что и как отвечать?, если ящик практицки не смотрю, а уж ТПТ на 100% не смотрю нигде и никак. Надо ж дать ещё разные ответы типа: "я не знаю. что это", "аффтор мудак", " эта "Наша Russia" - спецканал для дебилов" и т.д.
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2 час.
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