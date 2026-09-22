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Царьград

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Женщина впала в трёхдневную кому. Вот что она увидела, пока была без сознания

Женщина впала в трёхдневную кому. Вот что она увидела, пока была без сознания

Жительница американского штата Юта утверждает, что пережила выход из тела после перенесенного инсульта.

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