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Закон, порядок, государство

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Звонят и бросают трубку: ни в коем случае не перезванивайте, просит полиция Уссурийска

Звонят и бросают трубку: ни в коем случае не перезванивайте, просит полиция Уссурийска

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!", целью которой является информирование и предупреждение граждан о мошенниках, сотрудники полиции провели беседу по профилактике мошенничества, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по г.

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