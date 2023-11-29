Звонят и бросают трубку: ни в коем случае не перезванивайте, просит полиция Уссурийска

В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен!", целью которой является информирование и предупреждение граждан о мошенниках, сотрудники полиции провели беседу по профилактике мошенничества, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по г.
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