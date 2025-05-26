Электронное предварительное голосование завершено: Ямал в лидерах по явке избирателей

Предварительное голосование (в этом году процедуре исполняется 16 лет – прим. ред.) помогает выбрать сильных и достойных кандидатов, которым доверяют люди, поэтому интерес избирателей к нему растет год от года, отметил Владимир Якушев на ВКС с регионами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии