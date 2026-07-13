❗️Аксёнов: Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Крыма сегодня невозможно «Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно.
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❗️Аксёнов: Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Крыма сегодня невозможно «Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно.