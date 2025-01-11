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В Петербурге мужчина с ножевым ранением попытался спастись, спрыгнув с балкона

В Петербурге мужчина с ножевым ранением попытался спастись, спрыгнув с балкона

В Красносельском районе умер мужчина. Во время пьяной ссоры он получил несколько ударов ножом. Сбежать от напавшего пострадавший попытался через балкон, однако от полученных после падения травм скончался в больнице.

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