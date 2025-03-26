Шесть россиян пострадали во время пожара на судне у берегов Южной Кореи

Шесть россиян пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. Как сообщает ТАСС, сегодня в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском рефрижераторном судне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии