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Татар-информ

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Шесть россиян пострадали во время пожара на судне у берегов Южной Кореи

Шесть россиян пострадали во время пожара на судне у берегов Южной Кореи

Шесть россиян пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. Как сообщает ТАСС, сегодня в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском рефрижераторном судне.

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