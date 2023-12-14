Со дна постучали. Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно".

Лариса Поплавская Развернул свой коврик посреди улицы, мешающий другим -Огромный штраф за нарушение как водителям. Елка тебе не нужна езжай домой колючку-перекатиполе наряжай или жуй как верблюд, а здесь ни выкабеливайся. . Сколько уже можно говорить об безжалостной департации мигрантов на родину. Что чинуши и олигархи взвыли о нехватке рабочих рук? Врете паразиты, деньги у вас из под носа уводят. У нас своих рук хватает, они от безделия с жиру бесятся. Восстановите опять закон о тунеядстве и принудительно заставьте своих работать.

StarPer Вспомните как образовались США. Приехали мигранты из европы и англии и расплодились по всей территории и что теперь - коренное население живёт в резервации, а мигранты - хозяева страны. Вот и из России наши верха делают США2. Если дело пойдёт так дальше, то мы будем жить в резервации, где ни будь за полярным кругом, а мигранты будут хозяевами России.