Запад договорился: Лавров оказался виновен в том, что умеет играть в шахматы...

Западные друзья в очередной раз спрашивают: каким будет следующий ход России? Знаете, мне кажется, что министру иностранных дел Лаврову уже порядком надоело отвечать на этот вопрос, да и Путину должно быть тоже.
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