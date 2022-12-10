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Жиру забил 53-й гол за Францию, обновив рекорд. У него 4 мяча на ЧМ-2022 – лишь у Мбаппе больше

Жиру забил 53-й гол за Францию, обновив рекорд. У него 4 мяча на ЧМ-2022 – лишь у Мбаппе больше

Форвард Оливье Жиру обновил рекорд по голам за сборную Франции, установленный им же. 36-летний нападающий забил победный мяч в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Англии (2:1).

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