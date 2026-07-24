10-летний мальчик из последних сил позвонил отцу. Охранник просто убивал ребёнка. Подробности из первых уст

Вечером 23 июля в Тольятти произошла трагедия, в результате которой погиб 10-летний мальчик. Согласно версии следствия, ребенок пытался перелезть через забор охраняемой территории ресурсоснабжающего предприятия, как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.