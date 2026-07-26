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Экипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю в воскресенье

Экипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю в воскресенье

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28», как ожидается, вернется на Землю в воскресенье с Международной космической станции (МКС), на его борту будут космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

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