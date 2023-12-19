США увеличили экспорт сжиженного газа почти на 25%

США значительно увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за октябрь 2023 года. Согласно ежемесячному отчету Минэнерго США, суммарный экспорт СПГ в октябре достиг 100 миллиардов кубометров, сообщает ТАСС.
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