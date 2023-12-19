Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Ненадо. А то ведь под действием наркоты опять попрут к нам.ФСБ изъяла в Моск...
  • Иван
    Я думаю, вопрос не в территории, а в столице. Иерусалим отвоёван у Иордании. И в Израиле никогда не согласятся, на сд...Иранский министр ...
  • Игорь Человек
    Зачем!?? Эти рейх-опейцы нам враги! Пусть жрут и травятся!ФСБ изъяла в Моск...

США увеличили экспорт сжиженного газа почти на 25%

США увеличили экспорт сжиженного газа почти на 25%

США значительно увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за октябрь 2023 года. Согласно ежемесячному отчету Минэнерго США, суммарный экспорт СПГ в октябре достиг 100 миллиардов кубометров, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх