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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» направил Винисиусу встречное предложение о продлении контракта. «Арсенал» готовится представить свое (Флориан Плеттенберг)

«Реал» стремится к продлению сотрудничества с Винисиусом Жуниором . Ранее сообщалось , что вингер хочет обсудить с руководством роль в новом проекте Жозе Моуринью и понять, соответствует ли предложенная зарплата его статусу.

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