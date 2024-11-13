🗒 Утренний мониторинг санитарного состояния микрорайона "Голубые Дали" Глава администрации Адлерского района провел утренний осмотр микрорайона "Голубые Дали".
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🗒 Утренний мониторинг санитарного состояния микрорайона "Голубые Дали" Глава администрации Адлерского района провел утренний осмотр микрорайона "Голубые Дали".