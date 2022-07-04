Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    это типа СПИДА?..от голубых мусчин к не менее голубым...то-то Борька Моисеев,фу ты!!-Джонсон в отставку подал-боится ...Онищенко: идет му...
  • Виктор Шевчик
    Нашли повод поживиться на сдаче цветметаВ Переяславле сне...
  • Зоя Жук
    Лучшая пародия на Зеленского сам Зеленский.Кадыров опубликов...

Семь неожиданных способов использования сахара в быту

Семь неожиданных способов использования сахара в быту

Даже если вы отказались от сладкого ради красивой фигуры, не спешите избавляться от сахара.Обычный рафинированный сахар, который есть на кухне у каждого, может не только подсластить чай или кофе, но еще и стать отличным помощником по хозяйству.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх