Семь неожиданных способов использования сахара в быту

Даже если вы отказались от сладкого ради красивой фигуры, не спешите избавляться от сахара.Обычный рафинированный сахар, который есть на кухне у каждого, может не только подсластить чай или кофе, но еще и стать отличным помощником по хозяйству.
Даже если вы отказались от сладкого ради красивой фигуры, не спешите избавляться от сахара.Обычный рафинированный сахар, который есть на кухне у каждого, может не только подсластить чай или кофе, но еще и стать отличным помощником по хозяйству.
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