Речан: "Молдова готова к наступлению холодов"

Республика Молдова как никогда готова к холодному сезону, заявил премьер-министр Дорин Речан. Глава кабинета министров подчеркнул, что исполнительная власть изыскивает ресурсы для поддержки граждан и деловой среды.
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