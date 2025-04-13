Замена «Газпрома»: индийская компания скупает американский газ месторождениями

Компания Gail India Ltd. планирует приобрести долю в американском предприятии по добыче и экспорту сжиженного природного газа на фоне более широких глобальных усилий по обеспечению поставок для удовлетворения растущего спроса на топливо.
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