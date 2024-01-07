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В Ливии заблокировано одно из крупнейших месторождений

В Ливии заблокировано одно из крупнейших месторождений

В Ливии заблокировано одно из крупнейших месторождений Татьяна АрестоваНациональная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на месторождении Шарара, крупнейшем в стране, после его блокирования протестующими.

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