В Ливии заблокировано одно из крупнейших месторождений Татьяна АрестоваНациональная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на месторождении Шарара, крупнейшем в стране, после его блокирования протестующими.
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