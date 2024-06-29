На выборах в Иране после подсчета 12 млн голосов лидирует Пезешкиан

На досрочных выборах президента в Иране по итогам подсчета 12 млн голосов лидирует экс-депутат парламента Масуд Пезешкиан, являющийся кандидатом от реформаторского крыла, заявил в эфире телеканала IRIB представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.
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