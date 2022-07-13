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Вице-чемпион Лондона-2012 Найджел Амос сдал положительный допинг-тест. Он первый призер Олимпиад в истории Ботсваны

Призер Лондона-2012 в беге на 800 м Найджел Амос сдал положительный допинг-тест и пропустит чемпионат мира в Юджине из-за временного отстранения.

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