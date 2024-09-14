Губернатор Анохин сообщил об уничтожении двух БПЛА в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в Telegram о двух сбитых дронах ВСУ. По словам чиновника, атака БПЛА в Рославльском и Смоленском районах было отражено силами противовоздушной обороны (ПВО).
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