В СК Кубани подтвердили гибель трех человек на конюшне в Анапе

В СК Кубани подтвердили гибель трех человек на конюшне в АнапеВ Анапе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре трех парней по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
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