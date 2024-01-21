Как регулируются цены на хлеб в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства РК назвали факторы, влияющие на цены на хлеб. На ценообразование сельхозпродукции влияют множество факторов, таких как изменение цен на товары и услуги прямо влияющие на себестоимость продукции, сезонность, увеличение расходов на транспортировку и хранение продтоваров, большое количество посредников, высокая торговая наценка торговых объектов, повышение цен на аналогичную продукцию в мировых рынках, пишет Kazinform.