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Макрон: Речь о непосредственном участии НАТО на Украине не идет

Макрон: Речь о непосредственном участии НАТО на Украине не идет

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возможность непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Брешет Моня, зубы заговаривает насчет прямого НЕУЧАСТИЯ НАТО. Все они просчитывают и готовят, не надо иллюзий про то, что НАТО не хочет открытой войны с Россией, хочет и готовиться к ней. Пока, может быть НАТО не полностью готово, по этому и втирают нам и всем другим, про то, что якобы не планируют. Некто Адик Шикельгрубер(в миру Гитлер) до самого 22 июня 1941 года тоже втирал про то, что нападение на СССР в его планы не входит. А потом вдруг, в одночасье вошло. Незабываемые слова сказал адмирал Макаров Степан Осипович - ПОМНИ ВОЙНУ!
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