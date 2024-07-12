Макрон: Речь о непосредственном участии НАТО на Украине не идет

АндрейБорков

Брешет Моня, зубы заговаривает насчет прямого НЕУЧАСТИЯ НАТО. Все они просчитывают и готовят, не надо иллюзий про то, что НАТО не хочет открытой войны с Россией, хочет и готовиться к ней. Пока, может быть НАТО не полностью готово, по этому и втирают нам и всем другим, про то, что якобы не планируют. Некто Адик Шикельгрубер(в миру Гитлер) до самого 22 июня 1941 года тоже втирал про то, что нападение на СССР в его планы не входит. А потом вдруг, в одночасье вошло. Незабываемые слова сказал адмирал Макаров Степан Осипович - ПОМНИ ВОЙНУ!