Двухметровую акулу заметили на популярном курорте

Очередную акулу встретили в Приморье. Видео памятной встречи появилось в Сети. Акулу сняли с катера. Авторы сообщения утверждают, что акулий плавник заметили в районе Большого Камня в бухте Андреева - между пляжами Ханган и Вальтон.