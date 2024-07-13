Двухметровую акулу заметили на популярном курорте

Очередную акулу встретили в Приморье. Видео памятной встречи появилось в Сети. Акулу сняли с катера. Авторы сообщения утверждают, что акулий плавник заметили в районе Большого Камня в бухте Андреева - между пляжами Ханган и Вальтон.
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