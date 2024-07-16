В отдаленное село ЯНАО приплывет новое почтовое отделение

Блоки-модули нового почтового отделения по Оби отправили в село Кутопьюган Надымского района ЯНАО. Как сообщили в окружном депстрое, уже через неделю груз прибудет к месту назначения, после чего можно будет приступать к монтажу здания.
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