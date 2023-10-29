Давай без этого: 3 знака зодиака, которые терпеть не могут сюрпризы

Давай без этого: 3 знака зодиака, которые терпеть не могут сюрпризысюрпризПрежде чем начать готовить приятный сюрприз для своего нового знакомого, убедитесь, что он не родился под одним из этих знаков, иначе результат может выйти вовсе не тот, на который вы рассчитываете.