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Власти Германии не рассчитывают на лидирующие позиции в сфере ИИ

Власти Германии не рассчитывают на лидирующие позиции в сфере ИИ

Правительство Германии стремится значительно наверстать упущенное в области искусственного интеллекта, но не рассчитывает на лидирующие позиции, 25 августа пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung.

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