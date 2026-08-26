Власти Германии не рассчитывают на лидирующие позиции в сфере ИИ

Правительство Германии стремится значительно наверстать упущенное в области искусственного интеллекта, но не рассчитывает на лидирующие позиции, 25 августа пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung.
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