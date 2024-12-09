Coinbase ограничивает аккаунты пользователей или нет?

Пользователи криптобиржи Coinbase выразили недовольство после массовых блокировок аккаунтов. Компания объяснила это необходимостью борьбы с мошенничеством, однако трейдеры и эксперты подвергли сомнению эти меры.
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