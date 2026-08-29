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Царьград

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Микаэл Таривердиев был первым, кто наказал Пугачёву за упрямство

Микаэл Таривердиев был первым, кто наказал Пугачёву за упрямство

Микаэл Таривердиев оставил после себя огромное музыкальное наследие: оперы, балеты, камерные произведения и музыку к более чем сотне фильмов.

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